Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив, що завод готовий на 80%, а необхідне обладнання вже замовлене. Початок виробництва залежатиме від перебігу війни, проте завершення будівництва заплановано у зазначені терміни.

На заводі планують випускати дрони Bayraktar TB2 або модернізовану версію TB3, яка зможе нести більший вантаж.

У 2023 році компанія Baykar значно збільшила свої доходи, заробивши 2 мільярди доларів, порівняно з 1,4 мільярдами доларів у попередньому році. Близько 90% доходів компанія отримує від експорту, який становить третину оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.