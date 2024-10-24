Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив, що завод готовий на 80%, а необхідне обладнання вже замовлене. Початок виробництва залежатиме від перебігу війни, проте завершення будівництва заплановано у зазначені терміни.
На заводі планують випускати дрони Bayraktar TB2 або модернізовану версію TB3, яка зможе нести більший вантаж.
У 2023 році компанія Baykar значно збільшила свої доходи, заробивши 2 мільярди доларів, порівняно з 1,4 мільярдами доларів у попередньому році. Близько 90% доходів компанія отримує від експорту, який становить третину оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.
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