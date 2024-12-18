Компанія «Computer Logic Group» — розробник автоматизованого програмного забезпечення для будівельної сфери. В Україні ТОВ зареєстровано у 2002 році у Харкові, за даними YouControl.

У 2013 році у російському місті Нефтеюганськ, Тюменської області, компанія вперше проводила семінар у сфері кошторисної справи та ціноутворення в будівництві за участі регіонального представника у Росії — ТОВ “Будівельні Технології”.

Зазначається, що хоч і центральний офіс компанії-розробника розташований у місті Харкові, проте “за три тисячі кілометрів сотні організацій будівельної галузі використовують у своїй виробничій діяльності програмний продукт”.

Компанія також пройшла у Росії сертифікацію своєї програми.

Варто додати, що у 2024 році “Computer Logic Group” активно продовжує діяльність на українському ринку.