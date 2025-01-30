Компанія Truth Social, заснована Дональдом Трампом, розширює свою діяльність і планує запустити бізнес у сфері фінансових послуг, інвестуючи до $250 мільйонів у криптовалюту та інші активи.

Про це повідомляє Financial Times.

Trump Media and Technology Group (TMTG), в якій Трамп є мажоритарним акціонером, оголосила про запуск нової фінансової платформи під назвою Truth.Fi. Платформа надаватиме можливості інвестування в біткоїн, інші криптовалюти та традиційні активи.

Як повідомляється, Truth.Fi зосередиться на інвестиціях у швидкозростаючі американські підприємства, виробничий сектор, енергетику та інші напрямки, які сприятимуть зміцненню економіки США. Платформа також пропонуватиме послуги індивідуального управління активами (SMA) та працюватиме з ETF і цифровими активами.

Для реалізації інвестиційних стратегій компанія співпрацюватиме з брокерським гігантом Charles Schwab Corp. Акції TMTG зросли на 10% після оголошення про запуск Truth.Fi.