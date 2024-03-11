У Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії “Оскар”.

Перелік переможців

“Найкращий фільм” — “Оппенгеймер”.

Біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають «батьком атомної бомби» за його роль у «Мангеттенському проєкті» — ініціативі часів Другої світової війни, у рамках якої було розроблено першу ядерну зброю. Фільм спільного виробництва Великої Британії та США за мотивами «Американського Прометея», біографії, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном.

Найкращий документальний фільм — “20 днів у Маріуполі”.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Це перший для України “Оскар” та перший фільм, створений на лінії фронту за всю історію кінонагороди.

Найкращий документальний короткометражний фільм — “Остання ремонтна майстерня”.

З 1959 року Лос-Анджелес був одним із небагатьох міст Сполучених Штатів, де безкоштовно ремонтуються музичні інструменти для учнів державних шкіл. Ці інструменти, яких налічується близько 80 000, зберігаються на складі в центрі Лос-Анджелеса кількома майстрами. У фільмі розповідається про чотирьох із них, кожен із яких спеціалізується на оркестровій секції, а також про студентів, життя яких збагатило робота в ремонтній майстерні.

Найкращий анімаційний фільм — “Хлопчик і чапля”

Дія фільму розгортається в Японії під час Другої світової війни й зосереджується навколо хлопчика, на ім’я Махіто, чия мати загинула. Юнак переживає сімейну трагедію і змушений переїхати в сільську місцевість, де його батько виготовляє деталі для літаків японських військових. Якось він зустрічає чаплю, яка пропонує йому подорож у світ, де живуть мертві та живі, щоб зустрітися з матір’ю.

Найкращий міжнародний фільм — “Зона інтересу”

В основу сценарію ліг роман Мартіна Еміса, який надихався реальною історією нацистського офіцера Рудольфа Гьосса та його родини. “Зона інтересу” фокусується на повсякденному житті німецької сім’ї на тлі звірств Голокосту, що відбуваються по той бік паркану.

З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті кіноакадемії.