Чоловіки, які за кордоном встановили застосунок "Резерв+" та побачили статус "у розшуку", повинні повернутися в Україну та оновити дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він зазначає, статус “у розшуку” в додатку “Резерв+” з’являється у тих осіб, які якимось чином порушили правила військового обліку.

“Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі — виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі”, — заявив Лазуткін, наголосивши, що насправді є низка причин, коли військовозобов’язані отримують цей статус.

Водночас він вважає, що навряд з цих людей можна буде призвати до української армії значну кількість.

“Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну”, — визнав речник МОУ.

Але він нагадав, що військовозобов’язані українці, які наразі знаходяться за кордоном, все одно залишаються громадянами своєї країни, тому на них розповсюджується відповідне законодавство.