Концерт харківського гурту “Курган & Agregat”, запланований на 15 червня у Вінниці, перенесено з території Національного музею-садиби Пирогова до концерт-холу “Mont Blanc”. Це рішення стало наслідком численних скарг від мешканців міста, які висловили незадоволення нецензурною лексикою в піснях колективу, вважаючи її недоречною для культурної установи.

Організатори заходу “PIROGOV SKY” повідомили про ситуацію на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що після анонсу концерту отримали багато звернень від вінничан. Люди просили врахувати статус музею, названого на честь видатного хірурга Миколи Пирогова, і перенести виступ на іншу локацію. Особливою причиною для критики стали тексти пісень, зокрема популярного хіта “Лове”, що містить ненормативну лексику.

У своєму дописі “PIROGOV SKY” підкреслили: “Ми не є цензорами. Поважаємо право митців на самовираження без жодних оціночних суджень. Але також поважаємо статус Національного музею та думку вінничан”.

В результаті, спільно з гуртом та організатором туру було ухвалено рішення про зміну локації концерту.

Новим місцем проведення стане концерт-хол “Mont Blanc”, розташований у центрі Вінниці. Дата, час та вартість квитків залишаються незмінними, а раніше придбані квитки залишаються дійсними.

Гурт “Курган & Agregat” проводить тур на підтримку Збройних сил України, що додає особливого значення їхньому виступу.