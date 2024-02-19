Суд у російському Липецьку ухвалив націоналізацію кондитерської фабрики Roshen, яка належить колишньому президентові України Петру Порошенку та його синові Олексію.

Про це пише пропагандистське видання «ТАСС».

Крім акціонерного товариства «Липецька кондитерська фабрика “Рошен”», у росії також націоналізують липецьке ТОВ «Рошен».

У дохід росії також віддали частки гендиректора кондитерського підприємства Олега Казакова у статутному капіталі товариства «Рошен». Йому та Порошенкам заборонили вести будь-яку діяльність на території росії, пише «Настоящее время».

Утім, рішення суду ще можна оскаржити.

Коли у 2014 році Петро Порошенко став президентом України, він обіцяв продати Липецьку фабрику, утім так і не зробив цього. Навесні 2017 року Слідчий комітет росії заарештував рахунки фабрики у справі про шахрайство. Тоді ж виробництво на фабриці зупинили, а 700 працівників звільнили, залишивши тільки технічний персонал та охоронців.

Сам Порошенко стверджував, що через арешт фабрику не можна було продати. За словами експрезидента, це було зроблено навмисно, щоб дати українській опозиції «підстави звинувачувати» його в наявності бізнесу в росії.