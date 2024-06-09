Після того, як Пхеньян відправив через кордон ще сотні повітряних куль, наповнених сміттям, Сеул заявляє, що відновить пропагандистські трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР.

Про це пише Reuters.

Військові Сеула повідомили, що Північна Корея відправила понад 300 повітряних куль, наповнених сміттям, через кордон у суботу, 8 червня. У зв’язку з цим, офіс президента заявив, що були прийняті “відповідні заходи”.

“Сьогодні ми встановимо гучномовці проти Північної Кореї та проведемо трансляцію”, – заявив президент сьогодні, 9 червня.

В Раді національної безпеки Південної Кореї розцінюють заходи, які вони вживуть – нестерпними для режиму Північної Кореї, але вони надішлють послання надії та світла військам Північної Кореї та її народу.

Південна Корея погрожує вжити рішучих заходів проти Північної Кореї через надсилання повітряних куль зі сміттям, які можуть містити пропагандистські трансляції. Вони попереджають, що будь-яка ескалація напруженості буде винятково на відповідальності Північної Кореї.

Трансляції Південної Кореї з великих стійок включають світові новини, інформацію про демократичне та капіталістичне суспільство, а також популярну K-pop музику. Звук доходить до Північної Кореї на відстань понад 20 км.