Суперечка між міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою може вплинути на стабільність постачання озброєння для фронту.

Як повідомляє The New York Times, Умєров відмовився продовжити контракт із Безруковою через “незадовільні” результати її роботи. Натомість Безрукова заявляє, що контракт був поновлений Наглядовою радою АОЗ, і Умєров не має права це оскаржувати.

Міністр оборони звинуватив АОЗ у нездатності забезпечити ефективне постачання амуніції та участі в “політичних іграх”.

Видання зазначає, що конфлікт між очільниками може зашкодити роботі організації, яка торік закупила зброю на суму понад 7 мільярдів доларів і тісно співпрацює з західними партнерами.

27 січня західні дипломати провели зустріч із представниками українського уряду та АОЗ, щоб обговорити ситуацію. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна закликала Умєрова подати у відставку.

Міністерство оборони України не відповіло на запит NYT щодо ситуації, але видання вважає, що ймовірність відставки міністра низька, оскільки президент Володимир Зеленський не висловлював критики на його адресу.

Bloomberg також зазначає, що цей конфлікт може призвести до зриву поставок озброєння, що матиме серйозні наслідки для ситуації на фронті.