Про це повідомили у поліції Києва.
Відео конфлікту між ученицею та вчителькою розповсюдилося у соцмережах.
На записі видно, як під час перерви між уроками вони кілька разів штовхають одна одну. Вчителька виголошує зауваження, а учениця відповідає їй.
Причина сварки залишається незрозумілою з відео.
Учениця і вчителька pic.twitter.com/IVK2vcph3w
— M: аr:a (@kava220) January 31, 2025
Поліція Києва вже розпочала перевірку інциденту. Інспектори ювенальної превенції займаються з’ясуванням обставин конфлікту. До школи приїхали співробітники поліції, які опитують адміністрацію закладу та учнів для з’ясування причин інциденту.
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