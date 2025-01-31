У Києві стався інцидент між вчителькою та учнем столичної школи, під час якого вони штовхали одне одного.

Про це повідомили у поліції Києва.

Відео конфлікту між ученицею та вчителькою розповсюдилося у соцмережах.

На записі видно, як під час перерви між уроками вони кілька разів штовхають одна одну. Вчителька виголошує зауваження, а учениця відповідає їй.

Причина сварки залишається незрозумілою з відео.

Поліція Києва вже розпочала перевірку інциденту. Інспектори ювенальної превенції займаються з’ясуванням обставин конфлікту. До школи приїхали співробітники поліції, які опитують адміністрацію закладу та учнів для з’ясування причин інциденту.