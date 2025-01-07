Сьогодні вранці, 7 січня, у Дніпрі на залізничному вокзалі сталася конфліктна ситуація. 45-річний чоловік відмовився надавати свої військово-облікові документи для перевірки представникам територіального центру комплектування та наніс ножове поранення правоохоронцю.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровщини.

За попередньою інформацією, під час розмови з представниками ТЦК, чоловік витягнув ніж і поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1.

Постраждалий правоохоронець звернувся за медичною допомогою, де йому надали необхідну допомогу. Знаряддя злочину було вилучено.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У свою чергу, 45-річний чоловік також звернувся до поліції зі заявою про завдання йому тілесних ушкоджень співробітником ТЦК. За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).