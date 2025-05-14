Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, скликав засідання Ради оборони через нещодавні арешти угорських шпигунів в Україні. Він висловив занепокоєння щодо діяльності шпигунської мережі, яка, за його словами, діє проти інтересів Угорщини, і звинуватив опозиційну партію “Тиса”, очолювану Петером Мадяром, в антиугорських діях. Цю інформацію Орбан оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На думку Орбана, Україна проводить цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб завадити проведенню референдуму про членство України в Європейському Союзі. Він стверджує, що до цієї кампанії причетна і партія “Тиса”.

9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки, яка займалася шпигунством на шкоду Україні. В результаті операції було затримано двох шпигунів, які пізніше були заарештовані судом. Основними завданнями цієї мережі були збір інформації про військову безпеку Закарпаття, виявлення вразливих місць у системах оборони регіону, а також аналіз суспільно-політичних настроїв місцевих жителів у разі можливого вторгнення угорських військ.

Після викриття шпигунської мережі між Україною та Угорщиною відбулися взаємні висилки дипломатів. Угорщина вислала двох українських співробітників посольства, звинувативши їх у шпигунстві, на що Україна відповіла висилкою двох угорських дипломатів з посольства в Будапешті.

Крім того, Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС з початку 2025 року. Орбан активно закликає угорців голосувати проти вступу України до Євросоюзу на консультативному референдумі, аргументуючи це тим, що членство України може втягнути ЄС у війну. Референдум триватиме до 20 червня, а його результати не є обов’язковими для виконання.

Глава Міністерства юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що Київ домовився з Угорщиною про регулярні консультації, які розпочнуться 12 травня, з метою розблокування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Проте 11 травня Угорщина відтермінувала переговори про національні меншини, які мали відбутися 12 травня, посилаючись на звинувачення Києва у шпигунстві.

Угорський уряд також розіслав листи своїм громадянам, закликаючи їх висловитися проти членства України в ЄС на консультативному референдумі, в яких перераховуються сім нібито загроз для Угорщини від такого вступу.