Незважаючи на активні переговори між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Катарі щодо припинення вогню, ситуація в Секторі Гази залишається напруженою. 13 та 14 травня ізраїльські війська завдали ударів по лікарнях, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 осіб. Посередниками у цих переговорах виступають США, Єгипет та Катар.

Згідно з інформацією, опублікованою The Guardian та Al Jazeera, армія Ізраїлю атакувала Європейську лікарню, в результаті чого загинуло 11 людей, а ще 40 отримали поранення. Також під обстріл потрапила лікарня Насера. Ізраїль стверджує, що ці медичні заклади використовувалися бойовиками ХАМАС для військових цілей.

Уряд Ізраїлю заявив, що під Європейською лікарнею нібито розташовувався командний пункт ХАМАС, а метою удару був лідер угруповання Мохаммед Сінвар, брат попереднього лідера Ях’ї Сінвара. ХАМАС, у свою чергу, заперечує використання лікарень для військових цілей.

Попри переговори про припинення вогню, ізраїльська армія продовжує авіаудари по Сектору Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що операція триватиме доти, поки ХАМАС не буде знищено, хоча можливе тимчасове припинення вогню. Він зазначив, що Ізраїль “йде до кінця” у своїй боротьбі.

Голова гуманітарної допомоги ООН, Том Флетчер, закликав Раду Безпеки ООН вжити термінових заходів для запобігання гуманітарній катастрофі в Газі, різко критикуючи дії Ізраїлю. Він закликав міжнародну спільноту діяти рішуче, щоб забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права.

Водночас, деякі ізраїльські військові у приватних розмовах визнають, що без відновлення постачання гуманітарної допомоги в Газі може виникнути загроза голоду. Блокада поставок продовольства та пального триває з 2 березня 2025 року, що викликає занепокоєння серед міжнародних організацій.

Ізраїль стверджує, що блокада не є серйозною загрозою для цивільного населення, проте ООН та гуманітарні організації попереджають про можливий голод. Військові Ізраїлю також попередили, що без швидкого зняття блокади в багатьох районах анклаву не буде достатньо продовольства для задоволення мінімальних потреб населення.

Щодо угоди про припинення вогню, то 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників; подальше звільнення заручників і повне виведення військ; а також початок відновлення Сектору Гази.

Згідно з даними CNN, другий і третій етапи угоди будуть узгоджені під час першої фази, а переговори з цього питання розпочнуться на 16-й день після реалізації угоди.