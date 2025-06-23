Kongsberg Defence відкриває офіс в Україні для розвитку систем ППО NASAMS

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, відома своїми розробками у сфері оборони, відкрила новий офіс в Україні. Ця компанія, зокрема, спеціалізується на виробництві систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров підкреслив, що протиповітряна оборона є одним з ключових пріоритетів для України. Він зазначив, що наразі триває активна робота над розширенням виробництва систем ППО та прискоренням їх постачання.

“Відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером.” – Рустем Умєров

Міністр також розповів про те, що в рамках співпраці з Kongsberg український оборонний промисловий комплекс зосереджений на розвитку спільних проєктів у сфері протиповітряної оборони.

“Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури. Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.” – Рустем Умєров

У січні міністр зазначав, що в Україні розглядають можливість інтеграції вітчизняних засобів протиповітряної оборони в систему NASAMS. А в квітні голова Kongsberg Defence and Aerospace Ейрік Лі поділився планами щодо відкриття заводу в Україні для виробництва ракет до NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це норвезька зенітно-ракетна система, яка використовує американський радар. Вона здатна випустити 72 ракети за 12 секунд і ефективно знищує літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Цю систему використовують 12 країн світу.