Американський Конгрес на спільному засіданні затвердив результати президентських виборів 2024 року, офіційно підтвердивши перемогу Дональда Трампа. Підрахунок голосів виборників завершився без перешкод чи протестів.

Про це повідомляє CNN.

Під час засідання, яке відбулося 6 січня, законодавці відкрили сертифікати з усіх штатів, де були зафіксовані голоси виборників. Усі результати зачитали вголос, а підрахунок офіційно засвідчили.

“Конгрес офіційно оголосив Трампа переможцем виборів із результатом у 312 голосів виборників, тоді як Камала Гарріс отримала 226 голосів”, – йдеться у повідомленні.

На відміну від подій 2021 року, коли підтвердження перемоги Джо Байдена супроводжувалося штурмом Капітолія прихильниками Трампа, цього разу процес пройшов спокійно.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка головувала на спільній сесії як очільниця Сенату, офіційно оголосила Дональда Трампа новим президентом США, а Джей Ді Венса – обраним віцепрезидентом.

Наступним кроком у процедурі стане інавгурація обраного президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Захід пройде о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом), після чого Дональд Трамп офіційно обійме посаду президента Сполучених Штатів.