Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила під час короткого брифінгу на борту президентського літака Air Force One.

Конгрес вже цього тижня повертається до робочої сесії після перерви. Одним із першочергових питань, які мали б бути на порядку денному законодавців, Жан-П’єр назвала фінансування для України. Вона заявила, що через бездіяльність Конгресу Україна втрачає позиції.

“За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це — через бездіяльність Конгресу“, — сказала Жан-П’єр.

Нині пакет допомоги США для України, Ізраїлю та інших партнерів, який вже погодили в Сенаті, застряг в Палаті Представників. Спікер Майк Джонсон заявляє, що законодавці працюють над альтернативним варіантом документа з допомогою Україні. Проте деякі республіканці вже заявляють про готовність усунути спікера, якщо той винесе допомогу Києву на голосування.