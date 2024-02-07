Як повідомляє Reuters, демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося 250 голосів проти 180, чого не вистачило, оскільки закон був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів.

Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроекту, а 46 демократів підтримали його.