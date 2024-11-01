Конгресмен Майк Тернер пропонує НАТО і США дозволити Україні завдавати удари по військових цілях на території Росії та розглянути можливість атак на війська КНДР, якщо ті діятимуть на боці РФ.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Конгресмен Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників США, вважає, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО мають надати Україні можливість відповідати на російські атаки, завдаючи ударів по цілях на території Росії за допомогою союзницької зброї.

Також, за його словами, слід розглянути варіант безпосередніх ударів по північнокорейським військовим, якщо вони будуть задіяні в бойових діях в Україні на стороні Росії. Тернер зазначив, що Україна повинна мати змогу уражати законні військові цілі на території Росії за допомогою озброєння від США чи НАТО, а також своєю власною зброєю, без жодних обмежень.

“Зараз Сполучені Штати дотримуються політики, згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО та США для нападу на дійсні військові цілі в Росії. Так, наприклад, якщо Росія використовує військову систему для нападу на Україну з російської території, Україна не може атакувати цю систему у відповідь зброєю США чи місцевими системами. Це дійсна військова ціль, на яку вони повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації вважають це провокацією. Власне, перший удар з боку Росії мав би бути провокацією. Вони повинні могти захистити себе”, – наголосив Тернер під час виступу у Вашингтоні.

Конгресмен також підкреслив, що участь військ КНДР у конфлікті має стати «червоною лінією» для НАТО. За його словами, присутність північнокорейських військ у Європі та їхня агресія проти України є неприйнятною.

Тернер наголосив на необхідності обговорення того, що КНДР не повинна уникати відповідальності і має розглядатися як потенційна військова ціль НАТО та США, якщо її війська перебуватимуть в Україні.