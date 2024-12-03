Конституційний суд Грузії ухвалив рішення не розглядати позови, подані президенткою Саломе Зурабішвілі та 30 опозиційними депутатами.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”, посилаючись на рішення грузинського Конституційного суду.

У своїх заявах вони вимагали визнати результати парламентських виборів від 26 жовтня недійсними. Рішення суду підтверджує остаточність ухвали, яка не підлягає перегляду чи оскарженню. З дев’яти суддів лише двоє – Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхиладзе – висловили особливу думку.

“Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню чи перегляду”, – заявили у Конституційному суді.

Президентка Грузії подала позов 19 листопада, вказуючи на порушення принципу таємниці голосування, а також обмеження участі виборців-емігрантів. За її словами, це суперечить принципу загальності виборів.

1 грудня вона публічно закликала учасників протестів у Батумі чинити тиск на суд із вимогою перегляду виборів.

Нагадаємо, опозиційні партії та коаліції не визнають результати парламентських виборів. Вони заявляють про численні фальсифікації та наполягають на повторному голосуванні під міжнародним контролем. Тим часом прокуратура Грузії проводить розслідування фактів можливої фальсифікації, однак президентка, яку викликали для надання доказів, не з’явилася на допит.