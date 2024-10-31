До Конституції Молдови буде додано положення, яке фіксує вступ країни до Європейського Союзу як незворотну мету.

Крім того, телеканал зазначає, що засідання Конституційного суду відбувалося на фоні протесту, організованого лідерами та прихильниками проросійського блоку “Перемога”, який пов’язують з олігархом-утікачем Іланом Шором та комуністичною партією Молдови.