Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
“Органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку “С”, яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі “Only Fans”. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору”, – йдеться у повідомленні.
Гетманцев наголосив, що сплата податків і зборів є конституційним обов’язком кожного громадянина. За порушення вимог податкового законодавства передбачена фінансова відповідальність. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.
“Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС”, – порадив голова податкового комітету ВР.
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