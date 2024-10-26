До бюджету України надійшло понад 13,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору від громадянки, що одержувала кошти за продаж контенту на платформі “Only Fans”.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

“Органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку “С”, яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі “Only Fans”. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору”, – йдеться у повідомленні.

Гетманцев наголосив, що сплата податків і зборів є конституційним обов’язком кожного громадянина. За порушення вимог податкового законодавства передбачена фінансова відповідальність. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.

“Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС”, – порадив голова податкового комітету ВР.