Київська обласна військова адміністрація (КОВА) розпочала ініціативу щодо перевірки підрядників, які не дотримуються термінів та стандартів відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність».

На зустрічі обговорювалися проблеми, пов’язані з відновленням Київщини, зокрема на об’єктах, які потребують термінового втручання, таких як багатоквартирний будинок на вул. Комарова, 38 у селі Мила, гуртожиток на вул. Вокзальній, 6 та будинок на вул. Заводській, 1 у Бородянці. Також розглянули питання будівництва приватних житлових будинків у Броварському, Бучанському та Вишгородському районах, а також реконструкції поліклініки в Іванківській центральній районній лікарні.

Калашник зазначив, що роботи на цих об’єктах виконуються неналежно через брак робочої сили, порушення графіків та низьку якість виконання. З кожним підрядником обговорили причини затримок і можливі шляхи їх усунення. У разі, якщо підрядник не виконує свої зобов’язання, з ним буде розірвано контракт, і оголошено новий тендер.

Крім того, КОВА звернулася до правоохоронних органів з проханням провести всебічну перевірку діяльності підрядників. Раніше, у травні минулого року, тодішній голова КОВА Руслан Кравченко вже заявляв про розірвання договорів з підрядниками, які не виконують графіки відновлення.

Для контролю за процесом відновлення в регіоні створено Каталог відновлення області, де представлена інформація про відремонтовані об’єкти за рахунок державного бюджету. Також на інтерактивній карті платформи UNITED24 можна відстежити стан відбудови 18 багатоквартирних будинків.

У Київській області функціонує Спостережна рада з питань відбудови, яка контролює всі етапи відновлення, а також робоча група, що займається виявленням корупційних схем під час відбудови. Станом на січень 2024 року Бюро економічної безпеки виявило численні порушення у тендерних закупівлях на суму понад 105 мільйонів гривень, пов’язаних з відновленням житла в області.

У 2023 році правоохоронці розслідували 90 кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами, зокрема у сфері відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими військами. За словами Руслана Кравченка, 43 з цих проваджень стосувалися зловживань під час відновлення, з яких 10 були направлені до суду на загальну суму збитків понад 1,188 мільйона гривень, а понад 437 тисяч гривень було відшкодовано добровільно.

Внаслідок бойових дій у лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовано руйнування у 46 з 69 територіальних громад, найбільші збитки зазнали Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Бородянська, Макарівська, Великодимерська та Пісківська громади. Загалом пошкоджено понад 30,8 тисяч об’єктів, серед яких 24,3 тисячі житлових будинків, 227 шкіл і садочків, 125 адміністративних будівель, 128 медичних закладів, а також 138 культурних і релігійних споруд.

Завдяки державним програмам та підтримці міжнародних партнерів вже відновлено понад 20,3 тисячі об’єктів. 31 березня 2025 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про додаткове виділення 1,5 мільярда гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відбудову Київської області. За останніми оцінками Світового банку, потреби регіону у відновленні становлять близько 37,6 мільярда доларів.