Німецька компанія Kontron продовжує постачати обмежені технології до Росії, незважаючи на санкції, введені Європейським Союзом. Це стало відомо з інформації, опублікованої в одному з видань.

Компанія, яка має представництва в ЄС, Великій Британії та США, використала свою дочірню компанію в Словенії для експорту телекомунікаційних технологій на суму понад 3,5 мільйона євро до російського підрозділу наприкінці 2023 року. Це сталося попри кілька раундів санкцій, які були запроваджені в 2023 році.

Згідно з даними експорту, словенська компанія Kontron doo відправила 11 партій продукції до російської Iskra Technologies в період з липня по листопад 2023 року. Серед відправленої продукції була телекомунікаційна платформа SI3000, здатна відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік, що відноситься до товарів подвійного призначення.

Представники компанії пояснили, що постачання заборонених товарів стосувалося виконання старих замовлень і було дозволене словенською владою на основі раніше виданих ліцензій. Після введення 11-го пакету санкцій у червні 2023 року Kontron зупинила експорт нових товарів і продовжувала лише вже схвалений експорт відповідно до чинних санкцій.

Проте в ЄС існують правила, які забороняють експорт таких товарів, навіть якщо укладені контракти, за винятком випадків, пов’язаних із кібербезпекою, медициною чи надзвичайними ситуаціями, за умови отримання відповідного дозволу від уряду країни, де розташована компанія.

Варто зазначити, що ні Єврокомісія, ні Центральне митне управління Німеччини не повідомляли про розслідування щодо Kontron або його початок.

Раніше компанія Kontron заявляла про намір припинити свою діяльність у Росії, засуджуючи російське вторгнення, обіцяючи не інвестувати в країну та скоротити кількість працівників з майже 600 до 240 осіб.

Проте, незважаючи на ці заяви, компанія залишається на російському ринку через дочірню компанію Iskra Technologies, проти якої ЄС ввів санкції в грудні 2024 року. Kontron володіє майже половиною акцій Iskra Technologies і фактично контролює компанію, маючи право викупити решту акцій. Власник другої половини акцій залишається невідомим.

Хоча Kontron оголосила про вихід із Росії, її дочірня компанія Iskra Technologies продовжує свою діяльність, отримуючи нагороди за “імпортозаміщення” та виробляючи обладнання для “Ростелекому”. У 2023 році Iskra об’єдналася з RTSoft, компанією, що має ліцензію ФСБ і досвід співпраці з Міноборони РФ. Kontron стверджує, що ці зв’язки залишилися в минулому.

Крім того, після запровадження санкцій у 2023 році словенський підрозділ Kontron відправив майже 50 партій телекомунікаційного обладнання SI3000 до Казахстану. Компанія запевняє, що продукція призначена для місцевого використання, але Казахстан є союзником Росії і відкрито заявляв про намір не дотримуватися санкцій.

Ці дії можуть порушувати санкції ЄС. Деякі європейські депутати вже закликали до негайного розслідування, підкреслюючи, що Німеччина недостатньо ретельно контролює виконання санкцій.