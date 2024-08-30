Це пов'язано з інцидентами в кількох європейських країнах, де невідомі запалювальні пристрої спричинили пожежі вантажів.

Про це повідомляє німецька телекомпанія ntv.

Органи безпеки попереджають про використання «нетрадиційних запалювальних пристроїв», які відправляють невідомі особи через логістичні компанії. Наприклад, у липні в логістичному центрі DHL Leipzig, глобальному хабі компанії, загорілася посилка, надіслана з однієї з країн Балтії. Вогонь, що охопив цілий вантажний контейнер, який вдалося швидко загасити.

Протягом останніх тижнів Федеральне відомство з охорони конституції та Федеральне відомство кримінальної поліції дізналися про декілька посилок, які були відправлені приватними особами з різних країн Європи й загорілися під час транспортування. Усі ці посилки містили електроприлади та ємності з рідинами.

У безпекових колах вбачають можливий зв’язок між цими інцидентами та зростанням випадків російського саботажу в Німеччині. Розслідуванням зайнявся федеральний генеральний прокурор.

DHL Express повідомила, що у відповідь на розслідування, які ведуться владою в кількох країнах, компанія запровадила заходи безпеки у всіх європейських країнах для захисту своєї мережі, співробітників, обладнання та відправлень клієнтів, і тісно співпрацює з відповідними органами.

Як раніше повідомлялося, НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині.