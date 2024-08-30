Про це повідомляє німецька телекомпанія ntv.
Органи безпеки попереджають про використання «нетрадиційних запалювальних пристроїв», які відправляють невідомі особи через логістичні компанії. Наприклад, у липні в логістичному центрі DHL Leipzig, глобальному хабі компанії, загорілася посилка, надіслана з однієї з країн Балтії. Вогонь, що охопив цілий вантажний контейнер, який вдалося швидко загасити.
Протягом останніх тижнів Федеральне відомство з охорони конституції та Федеральне відомство кримінальної поліції дізналися про декілька посилок, які були відправлені приватними особами з різних країн Європи й загорілися під час транспортування. Усі ці посилки містили електроприлади та ємності з рідинами.
У безпекових колах вбачають можливий зв’язок між цими інцидентами та зростанням випадків російського саботажу в Німеччині. Розслідуванням зайнявся федеральний генеральний прокурор.
DHL Express повідомила, що у відповідь на розслідування, які ведуться владою в кількох країнах, компанія запровадила заходи безпеки у всіх європейських країнах для захисту своєї мережі, співробітників, обладнання та відправлень клієнтів, і тісно співпрацює з відповідними органами.
Як раніше повідомлялося, НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині.
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