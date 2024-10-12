Контррозвідкою викрито військовослужбовця, який не санкціоновано поширював інформацію про розташування військ на Сумщині та рух повітряних суден.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що у ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ “Сіверськ”, співробітниками 8 управління ДВКР СБУ було отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру.

Спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини Нацгвардії України, що дислокується на Сумщині.

Стало відомо, що цей військовослужбовець, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.