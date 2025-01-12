За даними розвідки, усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити.

За даними розвідки, РФ продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації, однак у росіян виникли проблеми з евакуацією морським шляхом — кораблі не отримали дозволу на захід у порт Тартус.

“З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми ― дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній. 9 січня 2025 року російський контрадмірал Валерій Варфоломеєв здійснив чергову безуспішну спробу домовитись ― його не допустили до переговорів”, — йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначили, що суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ “Іван Грен” та “Александр Отраковский” перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.

Росія виводить системи протиповітряної оборони та інше сучасне озброєння з баз у Сирії та перекидає їх до Лівії, намагаючись зберегти військову присутність на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада.