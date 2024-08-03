Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі немає підстав для відкриття російсько-фінського кордону.

Про це пише Yle.

Прем’єр висловив задоволення прийняттям закону, що дозволяє обмежувати прийом заяв на притулок за певних умов. Він зазначив, що повне відкриття кордонів можливе лише за умови зміни дій Росії щодо мігрантів.

“Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи”, – наголосив Орпо.

Прем’єр підкреслив необхідність повернення до співпраці, яка передбачає пропуск на кордон лише осіб з відповідними документами. Також він повідомив про початок роботи на рівні ЄС для запобігання загрозам, пов’язаним із міграцією.