Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен оголосила про продовження закриття кордону з Росією.

Про це пише yle.

Фінляндія планує залишити закритим кордон з Росією, проте можливе його відкриття восени. 16 листопада 2023 року країна закрила чотири пункти пропуску через збільшення кількості прохачів притулку.

12 липня парламент ухвалив Закон про тимчасові заходи для боротьби зі спрямованою міграцією.

Нещодавно, Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі немає підстав для відкриття російсько-фінського кордону.

Прем’єр висловив задоволення прийняттям закону, що дозволяє обмежувати прийом заяв на притулок за певних умов. Він зазначив, що повне відкриття кордонів можливе лише за умови зміни дій Росії щодо мігрантів.