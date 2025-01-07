Король Данії Фредерік викликав здивування істориків, змінивши королівський герб, що тепер більше акцентує увагу на Гренландії та Фарерських островах. Цей крок розглядається як відповідь на заяви Дональда Трампа, який виявив бажання придбати Гренландію для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Guadian.

“Ми всі об’єднані і кожен з нас присвячує себе королівству Данії. Від данської меншини в Південному Шлезвігу – навіть за межами королівства – і аж до Гренландії. Ми належимо одне одному”, — заявив король Фредерік.

Цей жест з’явився через менш ніж рік після того, як король Фредерік посів трон, змінивши свою матір, королеву Маргрете. Він наголошує на бажанні зберегти Гренландію та Фарерські острови у складі Данії.

Попередній герб, який існував протягом 500 років, містив три корони – символи Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією. Однак у новій версії герба корони замінено на більш помітні зображення білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.

Ці зміни відбуваються на тлі зростання напруженості щодо статусу Гренландії, яка залишається під контролем Данії в питаннях зовнішньої та безпекової політики. Дональд Трамп, обраний президентом США, знову висловив бажання придбати Гренландію, що викликало обурення серед місцевих політиків. Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде звинуватив Данію у геноциді у зв’язку зі скандалом з примусовою контрацепцією у 1960-70-х роках, і закликав до незалежності від Данії.

Оновлений герб вже викликав критику з боку істориків. Дік Гаррісон з Університету Лунда зазначив, що три корони на гербі пережили численні історичні потрясіння, і їхнє видалення є значущою подією.

“З точки зору історії, те, що король Фредерік X вирішив видалити цей символ, є сенсацією”, — зазначив він.

Однак інші експерти вважають, що зміна герба є чітким сигналом про сучасну геополітику. Себастьян Олден-Йоргенсен з Саксонського інституту при Копенгагенському університеті підкреслив, що це демонструє підтримку королівським домом політики збереження єдності королівства.

Реакція на ці зміни залишається неоднозначною. Деякі експерти, такі як Ларс Ховбакке Сьоренсен, вважають, що новий герб відображає особистий інтерес короля до Арктики і є сигналом про те, що Гренландія і Фарерські острови залишаються частиною Данського королівства.