Учасники поп-гурту АВВА, одного з найзнаменитіших шведських музичних колективів в історії, отримали лицарські звання від Короля Швеції Карла XVI Густава. Церемонія нагородження відбулася у Стокгольмі у п'ятницю, 31 травня.

Про це повідомляє The Guardian.

Королівський орден Вази за “видатні досягнення у шведській та міжнародній музиці” було вручено Бенні Андерссону, Агнеті Фельтског, Анні-Фрід Лінгстад і Бйорну Ульвеусу.

Зазначається, що це перший випадок вручення такого високого ордену за останні 50 років. Швеція припинила нагороджувати королівськими орденами своїх громадян у 1975 році, їх могли отримати лише іноземці. Однак у 2022 році парламент переглянув цю практику і повернув шведам можливість отримувати королівські нагороди.

Додамо, що поп-гурт АВВА досі є одним із найвідоміших музикальних колективів у світі, хоча й припинив виступати наживо з 1982 року. АВВА продали понад 400 мільйонів альбомів і синглів і були першими шведами, які здобули перемогу на Євробаченні.