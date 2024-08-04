Українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор 2024 року в Парижі у стрільбі з малокаліберного пістолета.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Максим Городинець показав третій результат у кваліфікації, увійшовши до шістки найкращих, тоді як інший українець продемонстрував восьмий результат.

Фінал зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м відбудеться 5 серпня о 10:30 і стане останнім фіналом для українців на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

Нагадаємо, що 3 серпня, Україна здобула золоту медаль у фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд з рахунком 45:42. Проти України виступила команда із Південної Кореї.