Від початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала значних фінансових втрат, сплативши близько 770 мільйонів доларів авансом іноземним постачальникам за озброєння та боєприпаси, які так і не були доставлені. Цю інформацію оприлюднила Financial Times, посилаючись на документи Міністерства оборони України та внутрішні матеріали, які потрапили до редакції.

Ця сума є суттєвою частиною щорічного бюджету України на оборону, який коливається від 6 до 8 мільярдів доларів, витрачених з державних коштів з початку війни. Згідно з даними FT, щонайменше 30 контрактів були укладені між Україною та іноземними постачальниками, за якими державні кошти були витрачені на боєприпаси та обладнання, які або не надійшли, або надійшли частково, або виявилися непридатними для використання.

Фінансові втрати пояснюються недостатнім внутрішнім контролем, поспіхом у забезпеченні фінансування та корупційними скандалами. Декілька чиновників, відповідальних за оборонні закупівлі, вже були звільнені, а деяким висунуті звинувачення. Ведеться розслідування десятків контрактів, які викликають підозри у зловживаннях.

Деякі іноземні компанії, що постачають зброю, стверджують, що стали жертвами внутрішніх конфліктів та корупції з боку українських чиновників і державних торговців зброєю.

Скандал з OTL Imports

Одним із найбільш резонансних випадків є історія 28-річного американця Таннера Кука, власника магазину зброї OTL Imports у Тусоні. У 2022 році його компанія уклала контракт з українським імпортером “Прогрес” на постачання боєприпасів на суму 49 мільйонів євро. Україна сплатила аванс у розмірі 35% – 17,1 мільйона євро, але боєприпаси так і не були доставлені.

Згідно зі звітом Державного бюро розслідувань, OTL не мала необхідної сертифікації для експорту та транспортування боєприпасів. Цей контракт став предметом кримінального провадження НАБУ, яке намагається з’ясувати, куди зникли кошти.

Компанія “Прогрес” виграла арбітраж у Відні, за яким OTL має сплатити 21,3 мільйона євро, включаючи авансовий платіж, судові витрати, відсотки та штрафи. Наразі “Прогрес” намагається визнати це рішення в США.

Після укладення контракту Таннера Кук розширив свій бізнес, відвідуючи міжнародні виставки зброї та ведучи розкішний спосіб життя, згідно з інформацією з соцмереж і реєстраційних документів компаній.

Контракт з Regulus Global

Ще один скандальний контракт був укладений з американською компанією Regulus Global, заснованою колишнім брокером Merrill Lynch Віллом Сомеріндайком. Компанія спеціалізується на пошуку старих запасів зброї. Наприкінці 2022 року Regulus запропонувала “Спецтехноекспорту” постачання десятків тисяч 155-мм артилерійських снарядів від виробника з країни, близької до Росії.

Загальна вартість угоди могла сягати 1,7 мільярда доларів залежно від обсягів поставок. Українська сторона стверджує, що перерахувала аванси на суму 162,6 мільйона доларів, а також додаткові платежі на 14 мільйонів. Проте Regulus не виконала умови контракту і не повернула кошти, а з вересня 2024 року припинила спілкування з українською стороною.

“Спецтехноекспорт” подав арбітражний позов у Лондоні, вимагаючи від Regulus 346 мільйонів доларів, включаючи аванси, борги та штрафи. Regulus заперечує звинувачення, стверджуючи, що саме “Спецтехноекспорт” порушив угоду і заборгував 350 мільйонів доларів.

У вересні 2023 року Regulus намагалася передати контракт новоствореному Агентству оборонних закупівель України, але керівниця агентства Марина Безрукова відхилила пропозицію через вимогу додаткової передоплати.

Закупівлі з Судану

Ще один випадок, за даними українського суду, стосується закупівлі 120-мм мінометів у квітні 2022 року державною компанією “Укрспецекспорт” у продавців із Судану, які мали тісні зв’язки з ФСБ Росії та приватною військовою компанією “Вагнер” Євгена Пригожина.

Ці ситуації вказують на серйозні проблеми з контролем за оборонними закупівлями в Україні, що призводить до значних фінансових втрат і загрожує ефективності оборонної спроможності країни.