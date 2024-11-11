Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
“Ці заходи є частиною комплексної боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем у системі медико-соціальної експертизи і прокуратурі”, – йдеться у повідомленні.
Розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 369. Досудове слідство веде Державне бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу ДБР та СБУ. Наразі слідчі перевіряють правомірність медичних висновків, які використовувалися для отримання інвалідності, проводяться допити свідків і встановлення всіх причетних осіб.
“Значне перевищення відсотку працівників з інвалідністю спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%), де зловживання зафіксовані найбільше”, – повідомляють у відомстві.
Зокрема, серед 523 прокурорів із групами інвалідності двом присвоєно І групу, 328 мають ІІ групу та 193 – ІІІ. За законодавством, прокурори з інвалідністю І або ІІ групи можуть претендувати на пенсію за вислугу років, якщо мають понад 10 років стажу.
На сьогодні близько 70% прокурорів із такими групами інвалідності вже отримують пенсії, значна частина з яких припадає на Черкаську та Хмельницьку області.
У рамках розслідування Генеральний прокурор 25 жовтня 2024 року оновив Інструкцію з обліку кадрів, зобов’язавши прокурорів інформувати про встановлення їм групи інвалідності, адже раніше повідомлення з МСЕК надходили вкрай рідко. Лише у 10 випадках було офіційно надано такі дані.
Офіс Генпрокурора разом із ДБР та СБУ продовжують комплексні дії, спрямовані на виявлення та усунення корупційних схем у системі медико-соціальної експертизи та прокуратурі.
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