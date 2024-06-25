Компанія MSC, яка є світовим лідером у галузі контейнерних перевезень, відмінила перший судозахід в порт Одеса з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявила Асоціація міжнародних експедиторів України.

Зрив контейнерного сервісу в порту Одеса стався через скасування першого судозаходу оператором MSC. Причиною цього стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів із сільгоспродукцією.

“Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис доларів”, – йдеться в повідомленні.

Це призвело до блокування вантажу на невизначений строк і здорожчання через додаткові витрати. Така ситуація загрожує запуску регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси, включаючи зʼєднання з портом Текірдаг в Туреччині.