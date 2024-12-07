Голова Європейської ради зазначив, що ситуація в Україні буде в центрі дискусій першого засідання Європейської Ради під його керівництвом, яке відбудеться в четвер, 19 грудня, а також на Саміті ЄС-Західні Балкани в середу 18 грудня.

Про це йдеться у листі-запрошенні Кошти лідерам ЄС.

У ньому новий голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що українське питання буде в центрі розмови на засіданні Євроради, а також на Саміті ЄС-Західні Балкани. Обидві зустрічі відбудуться у Брюсселі.

“Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату. Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки і міжнародне право взяло гору”, — наголосив Кошта.

Він додав, що грудневе засідання Європейської Ради є важливою нагодою надіслати єдиний і недвозначний сигнал підтримки Україні, всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

“Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб поділитися з нами останніми подіями на місцях і своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну”, — написав Кошта.

За словами Кошти, дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де підіб’є підсумки ситуації та обговорить найкращий спосіб виконати свої зобов’язання перед українським народом.