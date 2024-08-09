У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники обстріляли місто ще раз, внаслідок чого поранено двох цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські війська обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по приватному сектору, внаслідок чого пошкоджено 6 будинків і газопровід.

Після ранкового нападу на «Еко-маркет» кількість загиблих зросла до 11, а поранених — до 37.

Раніше стало відомо, як ворог завдав удару ракетою Х-38 по Костянтинівці, що влучила у супермаркет.

Інформація доповнюється.