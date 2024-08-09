Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Російські війська обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по приватному сектору, внаслідок чого пошкоджено 6 будинків і газопровід.
Після ранкового нападу на «Еко-маркет» кількість загиблих зросла до 11, а поранених — до 37.
Раніше стало відомо, як ворог завдав удару ракетою Х-38 по Костянтинівці, що влучила у супермаркет.
Інформація доповнюється.
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