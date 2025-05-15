Наприкінці березня 2022 року родина переїхала на Дніпропетровщину, де живе в прихистку в Кам’янському. «У нас велика родина – четверо дітей. Старший служить в ЗСУ, а я забрав сестру і племінниць. Зараз нас дев’ятеро», – ділиться він.

З дитинства Костянтин мав потяг до творчості. Він мріяв малювати, як його старший брат, який навчався в художньому університеті. «Я просив його навчити мене, і він казав: “Сідай, дивись і малюй”. Брат був на 10 років старший», – згадує майстер.

Костянтин вивчав різні техніки, але зупинився на вишивці гладдю. «Це пошук нових ідей. Моя мама і бабуся також займалися вишивкою. Я почав збирати ікони з сьомого класу, і зараз у мене близько двохсот», – розповідає він.

Однією з його робіт є вишивка ікони «Благовіщення», яку він відтворив з пошкодженого оригіналу. «Ця робота зайняла три місяці, адже потрібно було навчитися тримати голку», – ділиться Костянтин.

У 2002 році він створив серію портретів українських гетьманів, які придбала Людмила Янукович. «Я не цінував свої роботи, часто робив на замовлення», – згадує він.

Костянтин починає роботу з ескізу, малюючи олівцем на тканині. Він обирає міцні матеріали і намагається не залишати вузликів, щоб картина виглядала охайно з обох боків. «Один стібок – один мазок. Це малюнок нитками», – пояснює він.

На одну картину йде близько 12 мотків ниток, а вишивка може тривати до двох місяців. «Я захоплювався рушниками, сидячи по 10 годин. Чим складніше, тим цінніше», – каже Костянтин.

Портрети – найскладніший жанр для нього. У його колекції є образи Лесі Українки, Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших. «Потрібно передати реалістичне зображення і настрій», – зазначає він.

На честь Української повстанської армії Костянтин вишив собі сорочку з орнаментом, де вшита абревіатура УПА і напис «Слава Україні! Героям слава!». «Хочу, щоб мої роботи викликали інтерес у майстрів», – ділиться він.

Натхнення повернулося до Костянтина в евакуації наприкінці 2023 року. Спочатку він вишивав бісером, але згодом знову повернувся до ниток, що покращило його зір.

Серед його планів – портрет молодого Шевченка, серія гетьманів та створення стели для Донецької області. «Хотілося б, щоб мої роботи побачили наступні покоління», – говорить Костянтин.

Наразі він працює над серією картин «Війна», відтворюючи бойові сюжети та українських воїнів. «Я б хотів обрати Київщину для життя. У Бахмут вже не повернемося», – підсумовує він.

Костянтин Діденко подорожує Україною з виставками своїх картин, вже відвідав Львів і тепер перебуває в Києві, де проводить майстер-класи та відвідує музеї народного мистецтва.