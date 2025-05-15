Костянтин Діденко, майстер вишивки з Бахмута, вже понад 40 років займається цим мистецтвом. Його захоплення рукоділлям почалося у 23 роки, коли він створив свої перші ікони. Серед його робіт збереглося шість картин, включаючи портрети батька та Тараса Шевченка. Близько 60 творів залишилися в Бахмуті, а його історія вишивальника стає особливо актуальною напередодні Дня вишиванки, який відзначається 15 травня.Костянтин є членом Національної спілки майстрів народного мистецтва вже 30 років. Він вважає, що вишивання не має гендерних обмежень і може бути захопленням для всіх. «Вишивкою колись захоплювалися навіть королі. Я не єдиний чоловік, якому це до вподоби. Головне – мати терпіння», – зазначає він.Серед його улюблених робіт – перша ікона, яку він привіз з Донеччини. Раніше Костянтин працював на замовлення, але тепер прагне знайти музей, де його роботи зможуть побачити багато людей.Костянтин працював пожежником у Бахмуті, але згодом його родина переїхала до села Оріхове-Василівка, де зайнялася фермерством. «Ми мали три корови, 20 свиней, кінь і трактори. Свіже повітря і усамітнення стали для нас важливими», – розповідає він.Однак 24 лютого 2022 року село почало піддаватися обстрілам. Родина була змушена продати свиней і роздати корів сусідам. «Ми не думали довго, коли почалися вибухи. Діти злякалися, і ми вирішили виїхати», – згадує Костянтин.

Наприкінці березня 2022 року родина переїхала на Дніпропетровщину, де живе в прихистку в Кам’янському. «У нас велика родина – четверо дітей. Старший служить в ЗСУ, а я забрав сестру і племінниць. Зараз нас дев’ятеро», – ділиться він.

З дитинства Костянтин мав потяг до творчості. Він мріяв малювати, як його старший брат, який навчався в художньому університеті. «Я просив його навчити мене, і він казав: “Сідай, дивись і малюй”. Брат був на 10 років старший», – згадує майстер.

Костянтин вивчав різні техніки, але зупинився на вишивці гладдю. «Це пошук нових ідей. Моя мама і бабуся також займалися вишивкою. Я почав збирати ікони з сьомого класу, і зараз у мене близько двохсот», – розповідає він.

Однією з його робіт є вишивка ікони «Благовіщення», яку він відтворив з пошкодженого оригіналу. «Ця робота зайняла три місяці, адже потрібно було навчитися тримати голку», – ділиться Костянтин.

У 2002 році він створив серію портретів українських гетьманів, які придбала Людмила Янукович. «Я не цінував свої роботи, часто робив на замовлення», – згадує він.

Костянтин починає роботу з ескізу, малюючи олівцем на тканині. Він обирає міцні матеріали і намагається не залишати вузликів, щоб картина виглядала охайно з обох боків. «Один стібок – один мазок. Це малюнок нитками», – пояснює він.

На одну картину йде близько 12 мотків ниток, а вишивка може тривати до двох місяців. «Я захоплювався рушниками, сидячи по 10 годин. Чим складніше, тим цінніше», – каже Костянтин.

Портрети – найскладніший жанр для нього. У його колекції є образи Лесі Українки, Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших. «Потрібно передати реалістичне зображення і настрій», – зазначає він.

На честь Української повстанської армії Костянтин вишив собі сорочку з орнаментом, де вшита абревіатура УПА і напис «Слава Україні! Героям слава!». «Хочу, щоб мої роботи викликали інтерес у майстрів», – ділиться він.

Натхнення повернулося до Костянтина в евакуації наприкінці 2023 року. Спочатку він вишивав бісером, але згодом знову повернувся до ниток, що покращило його зір.

Серед його планів – портрет молодого Шевченка, серія гетьманів та створення стели для Донецької області. «Хотілося б, щоб мої роботи побачили наступні покоління», – говорить Костянтин.

Наразі він працює над серією картин «Війна», відтворюючи бойові сюжети та українських воїнів. «Я б хотів обрати Київщину для життя. У Бахмут вже не повернемося», – підсумовує він.

Костянтин Діденко подорожує Україною з виставками своїх картин, вже відвідав Львів і тепер перебуває в Києві, де проводить майстер-класи та відвідує музеї народного мистецтва.

 