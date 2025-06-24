Обстріли Костянтинівки 24 червня: поранені та пошкодження інфраструктури

Про наслідки обстрілів Костянтинівки у Facebook начальника міської військової адміністрації Сергія Горбунова

24 червня в Костянтинівці, що на Донеччині, відбулося кілька обстрілів, внаслідок яких троє людей отримали поранення. Окупанти використали авіабомби та дрони для атак на місто.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив про наслідки обстрілів у Facebook. Перший удар стався о 3:35, коли російські війська скинули три керовані авіабомби ФАБ-250 з модулями корекції, влучивши у приватний сектор Костянтинівки.

В результаті цього обстрілу двоє місцевих жителів отримали поранення, а також було пошкоджено 32 приватних будинки, навчальний заклад та дві автомобілі.

О 10:30 російські війська знову атакували, на цей раз обстрілявши об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого постраждала автівка бригади ДТЕК «Донецькі електромережі».

“На щастя, працівники ДТЕКу та цивільні особи не постраждали. Але цей факт не зменшує масштаб трагедії – адже атаку було навмисно спрямовано на елементи критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міста.” – Сергій Горбунов

Ще одна людина отримала серйозні поранення внаслідок удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Чоловік під’їжджав до свого будинку, коли стався вибух, внаслідок якого він отримав тяжкі тілесні ушкодження.