Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Горбунов у своєму Facebook-повідомленні

Сьогодні, 3 липня, Костянтинівка стала мішенню для обстрілу з боку російських військ, які використали реактивну систему залпового вогню “Ураган”. Внаслідок цього нападу одна жінка, що чекала на автобус, отримала поранення.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації, Горбунов, підтвердив, що постраждалій була надана термінова медична допомога.

Обстріл також призвів до серйозних пошкоджень: фасад одного з навчальних закладів зазнав руйнувань, а зупинка громадського транспорту отримала значні ушкодження.

Оперативна інформація про подію постійно оновлюється, а місцевим жителям рекомендують дотримуватися заходів безпеки.