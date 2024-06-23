Київська ОВА поінформувала про роботу протиповітряної оборони.
“У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!” – ідеться в дописі.
ОВА закликала громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Про роботу ППО також повідомив столичний голова Віталій Кличко.
“Києві чути вибухи — працюють сили ППО в області та в столиці”, – написав він у Телеграмі, закликавши перебувати в укриттях
У Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу через запуск військами РФ ракет “Калібр”.
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