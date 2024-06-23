Під час повітряної тривоги близько 5 ранку в Києві було чути звуки вибухів - у столиці та області працювали сили ППО.

Київська ОВА поінформувала про роботу протиповітряної оборони.

“У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!” – ідеться в дописі.

ОВА закликала громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Про роботу ППО також повідомив столичний голова Віталій Кличко.

“Києві чути вибухи — працюють сили ППО в області та в столиці”, – написав він у Телеграмі, закликавши перебувати в укриттях

У Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу через запуск військами РФ ракет “Калібр”.