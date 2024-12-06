Росія намагається роздути загрози для Запорізької та Херсонської областей, щоб змусити США повірити в серйозність своїх намірів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зауважив, що російська армія показово тренується форсувати Дніпро та готується до активних дій у Херсонській та Запорізькій областях.

“Путіністи намагаються роздути і виставити як умову загрозу Запорізькій і Херсонській областям так, щоб у США в серйозність їхніх намірів повірили. Цю маячню озвучує Лавров в інтерв‘ю Такеру Карлсону, а армія Росії показово тренується форсувати Дніпро на полігонах і готується до активних дій на Херсонщині і в Запорізькій області”, — йдеться у повідомленні.

Коваленко підкреслив, що росіяни намагаються використати цю загрозу як інструмент “торгівлі”, так само як і “орєшником”, в рамках своєї стратегії підвищення ставок.

Проте, за його словами, Україна розуміє загрози і має власну протидію.