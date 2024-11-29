В Україні близько 180 тисяч компаній зареєстровані в прифронтових зонах. Це становить 13% від усіх підприємств у країні, загальна кількість яких перевищує 1,4 мільйона.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Опендатабот.

“14% цих компаній знаходяться на територіях активних бойових дій, де все ще функціонують державні інформаційні ресурси”, – йдеться у повідомленні.

Найбільша концентрація таких підприємств зафіксована в Харківській області – там зареєстровано понад 69 тисяч компаній, що становить третину від загальної кількості бізнесів у дев’яти прифронтових регіонах.

На другому місці опинилася Запорізька область із 32 тисячами зареєстрованих підприємств, а на третьому – Миколаївщина, де працює 27 тисяч компаній.

Серед компаній на прифронтових територіях 1,1 тисячі ведуть діяльність у зонах активних боїв, де державні реєстри тимчасово недоступні. Водночас 153 тисячі компаній розташовані в районах можливих бойових дій.

Експерти наголошують, що складні умови не заважають багатьом підприємствам продовжувати свою діяльність, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи економіку навіть у надзвичайних обставинах.