Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило розмову, де військовослужбовці ЗС РФ обговорювали закріплення перекладачів та солдатів за бійцями з Північної Кореї.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Йдеться про обговорення військовослужбовцями 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії Південного військового округу збройних сил Росії, яка бере участь у бойових діях на Курщині. У перехоплених розмовах російські військові обговорювали підготовку до прийому та розподілу північнокорейських військових, яких умовно називають “батальйон К”.

Згідно з обговореннями, російські військові планують закріпити одного перекладача і трьох російських військовослужбовців за кожними 30 бійцями з КНДР.

Водночас російські військові висловлюють сумніви щодо своєї здатності забезпечити новоприбулим військовослужбовцям командний склад, що може ускладнити координацію та управління північнокорейськими підрозділами.

У Головному управлінні розвідки заявили, що загальна кількість північнокорейських військових, які на цей час були перекинуті до Росії, сягає приблизно 12 тисяч осіб. Серед них – 500 офіцерів, включаючи трьох генералів із Пхеньяна, що свідчить про серйозний рівень залучення КНДР у підтримку російських сил.