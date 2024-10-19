Про це повідомляє Delfi із посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
Латвійський міністр зауважив, що Альянсу необхідно негайно впровадити ротаційну модель протиповітряної оборони саме на східному фланзі НАТО, щоб надіслати Росії відповідний сигнал.
Спрудс наголосив, що Латвія та інші союзні країни зараз зайняті реалізацією низки заходів щодо захисту і посилення східного флангу НАТО, але цих дій недостатньо.
За його словами, Латвія цілеспрямовано працює над розвитком можливостей протиповітряної оборони, щоб впровадити багаторівневу систему протиповітряної оборони. Також Латвія направила на схід країни мобільні бойові групи ВПС, оснащені радарами спостереження засобів ППО й озброєні ракетами ближнього радіуса дії.
Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському краї Латвії впав російський безпілотник. Після інциденту Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
- Латвія розгорнула мобільні групи ППО на кордоні після падіння російського “шахеда”
- Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території “шахед”
- ЗС Латвії заявили, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою