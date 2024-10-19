У зв'язку з розв'язаною Росією війною в Україні все частіше порушується і наражається на загрозу повітряний простір країн-членів НАТО. Це є однозначним сигналом для країн Альянсу про те, що настав час адаптуватися до нової реальності.

Про це повідомляє Delfi із посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

Латвійський міністр зауважив, що Альянсу необхідно негайно впровадити ротаційну модель протиповітряної оборони саме на східному фланзі НАТО, щоб надіслати Росії відповідний сигнал.

Спрудс наголосив, що Латвія та інші союзні країни зараз зайняті реалізацією низки заходів щодо захисту і посилення східного флангу НАТО, але цих дій недостатньо.

За його словами, Латвія цілеспрямовано працює над розвитком можливостей протиповітряної оборони, щоб впровадити багаторівневу систему протиповітряної оборони. Також Латвія направила на схід країни мобільні бойові групи ВПС, оснащені радарами спостереження засобів ППО й озброєні ракетами ближнього радіуса дії.

Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському краї Латвії впав російський безпілотник. Після інциденту Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.