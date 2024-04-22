Під час зустрічі були представлені оновлені дані щодо руйнувань і потреб України в звʼязку з атаками росії на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України

Віце-премʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков взяв участь у зустрічі Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичного сектору України.

Також був представлений план модернізації та захисту генеруючих потужностей для споживачів в рамках підготовки до опалювального сезону.

Представники країн «Великої сімки» зазначили, що з урахуванням атак Росії на українську енергосистему, критично важливо оперативно реагувати на ситуацію. Для цього представники Координаційної групи G7+ під головуванням Італії домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновленні генерації електроенергії. Також була визначена необхідність залучення експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії.

«Координаційна група G7+ з питань енергетики в Україні забезпечує координацію дій партнерів у режимі реального часу, щоб оперативно реагувати на критичні потреби. Ми надзвичайно вдячні за їхню величезну підтримку, особливо зараз, коли ми потребуємо ефективної та негайної допомоги. Зосередив увагу партнерів на необхідності відновлення опалення та підвищення захисту нашої енергетичної системи. Це особливо важливо для Харкова, де ситуація стає критичною. Під час робочої поїздки в місто разом з ПРООН, посольствами Данії, Естонії, Швеції, Франції, Польщі побачили наочно, як можна підготувати Харків до наступного опалювального сезону. Потреба від міста та області зведена спільними силами місцевої, регіональної влади та Уряду і передана партнерам. Підготовка до опалювального сезону в нинішніх умовах — серйозний виклик для всієї країні», — зазначив Олександр Кубраков.