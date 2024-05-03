Країни G7 припинили обговорювати питання конфіскації російських активів, вони паралельно розглядають варіант їх повернення РФ в обмін на її відмову від окупованих українських територій.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

На нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 у Бразилії США знову наполягали на конфіскації російських активів, проте країни “Великої сімки” виступають проти. Їхні побоювання лише посилилися стривоженими питаннями країн Глобального Півдня, які побоюються прецеденту такої конфіскації.

Також розглядалася альтернативна ідея – використовувати резерви РФ як заставу для залучення кредиту Україні. Проте від неї також відмовилися, побоюючись судових претензій.

Європейці хочуть триматися якомога далі від усього, що стосується безпосередньо активів, побоюючись відплати – як від РФ, так і інших країн по всьому світу. Поки що ЄС готовий лише витрачати прибуток від цих коштів на закупівлю зброї для України. Це приблизно 3 млрд євро на рік.

США пропонують виділити одразу 50 млрд як кредит чи облігації, забезпечені майбутніми прибутками від заморожених активів. Цю ідею хочуть обговорити на саміті лідерів G7 у червні. Проте тоді незрозуміло, що робити, якщо війна закінчиться найближчим часом, пише видання.

“Борг, залучений всупереч очікуваному отриманню прибутку протягом десятиліть, має бути підкріплений державними гарантіями чи самими російськими активами, а це може виявитися складним та дорогим рішенням”, – заявив FT чиновник ЄС