Про це йдеться у підсумковій заяві групи за результатами саміту, опублікованій у соцмережі Х.
“Ми підкреслюємо наш намір продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО”, – йдеться у тексті заяви.
Очільники оборонних відомств країн “Великої сімки” вважають “пріоритетом працювати зараз над пошуком рішень для створення української армії, сумісної зі стандартами НАТО та здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки в майбутньому”.
Міністр оборони України Рустем Умєров також був присутнім на засіданні G7 на рівні міністрів оборони в Неаполі.
“Оборона зараз — найважливіший пріоритет і для нас, і для наших ключових партнерів. Уперше за 51 рік міністри оборони “Великої сімки” зібралися разом для обговорення безпеки у світі”, — зауважив Умєров.
Він подякував міністру оборони Італії за запрошення, а також висловив слова вдячності партнерам за підтримку України та військових, які протистоять російській агресії.
Він закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, що є критично важливим для захисту цивільних та наших військових. Також наголосив на необхідності активної участі союзників у навчанні наших бригад та укомплектуванні сучасною зброєю.
“Автократії не бояться ескалації, тому наші рішення мають бути сміливими. Єдність робить нас сильнішими”, – наголосив очільник Міноборони України.
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