Про це повідомив голова Комітету ПАРЄ з міграції Олексій Гончаренко.
Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій.
«Ця норма була додана у велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні. Це дуже важливе рішення», — зазначив Олексій Гончаренко.
Деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).
У Чехії програму допомоги на повернення до України запроваджують із 1 червня 2024 року. Проєкт діятиме до листопада і охопить понад 400 біженців. Охочим повернутися придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт.
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