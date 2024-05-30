Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну.

Про це повідомив голова Комітету ПАРЄ з міграції Олексій Гончаренко.

Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій.

«Ця норма була додана у велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні. Це дуже важливе рішення», — зазначив Олексій Гончаренко.

Деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).

У Чехії програму допомоги на повернення до України запроваджують із 1 червня 2024 року. Проєкт діятиме до листопада і охопить понад 400 біженців. Охочим повернутися придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт.