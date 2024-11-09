Країни-члени Європейського Союзу поки що не дійшли згоди щодо перенесення тренувань українських військових на територію України в межах Допоміжної військової місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві.

“Щодо дії тренувальної місії на території України: так, досі немає консенсусу серед країн-членів, щоб досягти цього рішення. Однак це не заважає тому, щоб тренувальна місія працювала далі”, – сказав Боррель.

У відповідь на питання про можливість перенесення місії як реакцію на залучення Росією північнокорейських військ, Боррель висловив стурбованість, назвавши активну участь сил КНДР у військових діях Росії “одним із найбільш тривожних розвитків подій останнього часу” та показником глобалізації конфлікту.

Глава європейської дипломатії наголосив, що основним завданням залишається функціонування тренувальної місії та підвищення кількості підготовлених українських військових.

“Тому що я особисто знаю, що солдату, якого відправили на фронт без належної підготовки, тяжко вижити. Питання не в тому, щоб відправити солдатів, а щоб це були добре навчені й оснащені солдати”, – сказав Боррель.