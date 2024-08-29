Кілька країн східного флангу ЄС можуть прийняти рішення про обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони.



Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Ландсбергіс зазначив, що таке обмеження, скоріш за все, не буде прийнято на рівні всього ЄС, але його можуть запровадити окремі країни східної Європи на національному рівні. За його словами, це може означати, що російські дипломати не зможуть користуватися біометричними паспортами, що обмежить їхнє пересування у Шенгенській зоні.

Також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що російським дипломатам не варто дозволяти вільно подорожувати Європою, оскільки вони працюють проти цієї свободи.